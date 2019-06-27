أول تعليق من حزب النور عن "صفقة القرن"

27 يونيو 2019 - 06:22 م

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن قضية القدس هي قضية كل عربي ومسلم وجزء من دينه وعقيدته وذلك تعقيبا على على مايمسى بصفقة القرن.

وكتب مخيون في بيان له :"لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن " لتسوية القضية الفلسطينية -على زعمهم- و التي يروج لها ويدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب وصهره ومساعده كوشنر".

وأكد مخيون في بيانه:" أن قضية القدس هى قضية كل عربي ومسلم فهى جزء من دينهم وعقيدتهم، ولا يمكن التفريط فى عروبتها وفى كونها عاصمة لدولة فلسطين، وكذلك الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية و التى لها أهميتها المحورية بالمنطقة العربية كلها وهذا ما أكد عليه بوضوح قادة ورؤساء الدول الإسلامية بالقمة الإسلامية الأخيرة بمكة المكرمة فى شهر رمضان الماضي و التي مثل مصر فيها رئيسها السيد عبدالفتاح السيسي"..

وأشار مخيون إلى أن مصر -بشعبها و جيشها وقيادتها-لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من أرضها أو الانتقاص من سيادتها على أى جزء منها وهذا ما أكدته القيادة المصرية تكرارا ومرارا.

وشدد عبر بيانه على انه لا يحق لأحد أن يتكلم باسم الشعب الفلسطيني فى حق عودته إلى وطنه وتقرير مصيره.

وأوضح رئيس حزب النور إن أمريكا بانحيازها الكامل للكيان الصهيوني الغاصب لا تصلح أن تكون شريكا نزيها لحل المشكلة الفلسطينية فضلا أن تكون راعية له، وخاصة بعد المواقف المتطرفة والمستفزة التى تبنتها الإدارة الأمريكية الحالية و التى ضربت بها كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط.

واكد بيان مخيون على إن منطق القوة لا يغير الحقائق و لا يجعل الباطل حقا، فالاحتلال احتلال ، والعدوان عدوان، والاغتصاب اغتصاب ، و لابد أن يعود الحق إلى أصحابه ولو بعد حين، فالأيام دول و القوي اليوم هو الضعيف غدا، و الضعيف لا يستمر ضعيفا، و موازين القوى لا تثبت بل تتغير وتتبدل وهذه سنة الله فى خلقه، وعدة عقود من الزمن لا تساوي شيئا فى عمر الأمم.