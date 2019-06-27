«آسف ياريس» تهاجم«ساويرس»:«علاء مبارك علِّم عليك»

27 يونيو 2019 - 06:44 م

عقد كريم حسين أدمن أنا آسف ياريس، مقارنة بين كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس وعلاء مبارك نجلس الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك عقب ذهابهما امس لمشاهدة مباراة كرة القدم بين كلا من مصر والكونغو.

واشار حسين إلى أن ساويرس حجز في المقصورة الرئيسية حتى لايختلط بالجماهير، وقال:" رجل الأعمال نجيب ساويرس قاعد في الأستاد في مباراة مصر و الكونغو -الصف الأول لدرجة المقصورة- طبعاً قاعد علي الكرسي الجلد الفخم وجنبيه كل الكراسي فاضيه تقريباً و قدامه السور او الحائط الزجاجي اللي بيمنع وصول الناس ليه".

وأوضح أن علاء مبارك كان من بين صفوف الجماهير:" من نفس الأستاد ومن نفس المباراة وفي نفس الوقت تقريباً - علاء محمد حسني السيد مبارك - ابن رئيس جمهورية لمدة 30 سنة قاعد في اخر صف في مدرجات الدرجة التالته علي الكرسي البلاستيك وبين كل الناس اللي بيحبوا ابوه واللي مختلفين معاه واللي كمان بيكرهوه علي حد سواء"

واضاف:" لا قال ازاي احضر واقعد في وسط الناس كده ولا شرط انه يقعد في مقصوره زيه زي نجيب ساويرس مثلاً ولا قعد وحجز نص المدرجات لحرس معاه علشان يمنعوا الناس تقرب منه مثلا،الراجل بكل احترام وتواضع وهدوء شديد جداً حضر الماتش مع نفسه وروح مع نفسه زيه زي ااقل واحد حضر الماتش".

وأختتم :" الناس دي كل يوم بيضربوا اروع أمثلة في التواضع و الأحترام و الأدب و الاخلاق و حب الوطن وكل يوم بيثبتولنا إن كل اللي اتقال عليهم ما هي إلا احقاد و عقد نقص وحسد من ناس كانت تتمني يوم تبقي مكانهم .