  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
مجدي عبدالغني وعمرو وردة

تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

الجزائر والسنغال

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال

محمد بن سلمان

تفاصيل خطة «بن سلمان» لـ2019

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

أبومازن

أقوى تعليق من الرئيس الفلسطيني على مؤتمر البحرين

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

الداعية السعودي ، خالد المصلح

فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية

حزب النور

أول تعليق من حزب النور عن "صفقة القرن"

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

حازم صلاح أبو إسماعيل

نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء

«آسف ياريس» تهاجم«ساويرس»:«علاء مبارك علِّم عليك»

الحياة السياسية

علاء مبارك وساويرس
علاء مبارك وساويرس

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»

#

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

#

صورة.. مبارك يحتفل بميلاده الـ91 مع حفيده وزوجته

#

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

مصر

ساويرس

علاء مبارك

عقد كريم حسين أدمن أنا آسف ياريس، مقارنة بين كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس وعلاء مبارك نجلس الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك عقب  ذهابهما امس لمشاهدة مباراة كرة القدم بين كلا من مصر والكونغو.

 واشار حسين إلى أن ساويرس حجز في المقصورة الرئيسية حتى لايختلط بالجماهير، وقال:" رجل الأعمال نجيب ساويرس قاعد في الأستاد في مباراة مصر و الكونغو -الصف الأول لدرجة المقصورة- طبعاً قاعد علي الكرسي الجلد الفخم وجنبيه كل الكراسي فاضيه تقريباً و قدامه السور او الحائط الزجاجي اللي بيمنع وصول الناس ليه".

وأوضح أن علاء مبارك كان من بين صفوف الجماهير:" من نفس الأستاد ومن نفس المباراة وفي نفس الوقت تقريباً - علاء محمد حسني السيد مبارك - ابن رئيس جمهورية لمدة 30 سنة قاعد في اخر صف في مدرجات الدرجة التالته علي الكرسي البلاستيك وبين كل الناس اللي بيحبوا ابوه واللي مختلفين معاه واللي كمان بيكرهوه علي حد سواء"

واضاف:" لا قال ازاي احضر واقعد في وسط الناس كده ولا شرط انه يقعد في مقصوره زيه زي نجيب ساويرس مثلاً ولا قعد وحجز نص المدرجات لحرس معاه علشان يمنعوا الناس تقرب منه مثلا،الراجل بكل احترام وتواضع وهدوء شديد جداً حضر الماتش مع نفسه وروح مع نفسه زيه زي ااقل واحد حضر الماتش".

وأختتم :" الناس دي كل يوم بيضربوا اروع أمثلة في التواضع و الأحترام و الأدب و الاخلاق و حب الوطن وكل يوم بيثبتولنا إن كل اللي اتقال عليهم ما هي إلا احقاد و عقد نقص وحسد من ناس كانت تتمني يوم تبقي مكانهم .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» «تذكرتى» تحدد آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا
» مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجيرات الإرهابية في تونس
» بالصور.. محافظ المنيا يكرم اثنين من رجال الإسعاف لأمانتهما
» إطلاق نار على مسجد في فرنسا
» فيديو.. داعية يطالب باختصار خطبة الجمعة لـ5 دقائق
» ظريف: الحرب القصيرة مع إيران "وهم"
» تفاصيل الحالة الصحية لـ"السبسي"
» البورصة تربح 5.6 مليار جنيه
» رئيس البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية بتونس
» رسالة وداع من "بن سلمان" للرئيس الكوري

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة