«الأزهر» يدين تفجيري تونس: الشرائع تلعن مرتكبيه

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أدان الأزهر الشريف التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا عددًا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر أن استهداف الآمنين وإزهاق الأروح من الكبائر، كما أن كل الشرائع ترفضه وتلعن مرتكبيه، مطالبًا بضرورة تنسيق الجهود المخلصة للقضاء على هذا الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء للشعب التونسي ولذوي الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.


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