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بالصور.. محافظ المنيا يكرم اثنين من رجال الإسعاف لأمانتهما

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المحافظ يكرم المسعفين
المحافظ يكرم المسعفين

محمد الفايدي

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قام اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا بتكريم اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على شيك بمبلغ مالي 100 ألف جنيه لحامله، ومبلغ نقدى حوالى 17 ألف جنيه، وكذلك دفتر ايصالات تحصيل يضم حوالى 400 ورقة قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة ، وذلك بحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا وقاما بتسليم المبلغ وجميع المتعلقات لمركز الشرطة.

كما منح المحافظ المسعفين شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديراً لأمانتهما وتفانيهما في العمل.

وأكد المحافظ، أن ما يقوم به رجال الاسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والاخلاص في أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها ، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق محمود عبد المنعم اسماعيل، والمسعف يحيى صلاح عبد الوهاب، عثرا على المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا ، وقد سلما جميع المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية لمركز الشرطة.


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