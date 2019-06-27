تفاصيل خطة «بن سلمان» لـ2019

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم، تفاصيل جدول أعمال دورته الثالثة، والذى يترأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برعاية العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي ستقام في الرياض خلال الفترة بين 29 و31 أكتوبر المقبل.

وتتبنى المبادرة في نسختها المقبلة بشكل رئيسي موضوع "ما هو مستقبل عالم الأعمال؟"، وتركز الفعالية على محاور منها استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية، وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة، ووضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية، وتأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.

وبالإضافة إلى البرنامج الرئيسي، تستضيف مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاث قمم، تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية، وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية.

يشار إلى أن المبادرة تستضيف 12 ورشة عمل، تعمل ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية، وتحديد فرص النمو في المراحل المبكّرة. وستتناول هذه الورش مواضيع مختلفة، تشمل: المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.

الجدير بالذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتا الثانية في 2018، تم إعلان اتفاقيات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار (225 مليار ريـال سعودي)؛ حيث تضمنت هذه الاتفاقيات استثمارات رئيسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشروعات الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات.

وجذبت مبادرة مستقبل الاستثمار في 2018 أكثر من 3500 مشارك، قدِموا من 88 دولة، وشارك فيها أيضاً ثمانية من رؤساء الدول، وأكثر من 20 وزيراً دولياً. إضافة إلى ذلك، بلغت متابعة المبادرة أكثر من 2.6 مليون مشاهد أثناء البث المباشر للمؤتمر.

ومن المترقب الإعلان عن تفاصيل أكثر حول مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2019 خلال الأشهر القليلة المقبلة.


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