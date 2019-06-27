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تقتل طفلها بأمر الشيطان !

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فتاة

محمد فضل- متابعات

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طفل

مقتل

الشيطان

امريكية

دعت أميركية متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 8 سنوات، أنها أقدمت على جريمتها بأمر من الشيطان.

واعتقلت الشرطة في تكساس تيشا سانشيز بعد  العثور على جثة الطفل جيوفاني دي لا بينا، واتهمتها بالقتل العمد.

وقالت مذكرة التوقيف إن الوالدة أوضحت لأحد أقربائها أن الشياطين أمروها بالتضحية بابنها، وطلبت منه أن يسامحها على فعلتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

واعتقلت سانشيز في العام الماضي، بعد مقاومة الاعتقال والاعتداء على موظف حكومي، بعد تعنيفها طفلها، ونقلت إلى مصح عقلي للعلاج.

وعندما استجوب مسؤولو الخدمات الاجتماعية الطفل، قال إن أمه عظيمة، ما أدى إلى إغلاق القضية،في ولم يتوقع أحد أن تقدم الأم على قتل طفلها لاحقاً. 


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