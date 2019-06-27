» الأحد.. فتح الحدائق بالمجان للمواطنين

27 يونيو 2019 - 09:21 م

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح الحدائق بالمجان الأحد المقبل بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى تخفيض 50% على تذاكر الأتوبيس النهري.

ووجه عبدالعال، رؤساء الأحياء باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتسيير حركة المرور خاصة أيام الإجازات.