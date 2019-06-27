بعد وفاة «مرسي».. هل تُجري «الإخوان» مراجعات؟

27 يونيو 2019 - 09:42 م

قال منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الحديث عن إجراء «الإخوان» مراجعات بعد وفاة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، ضربًا من الخيال ومن المستحيل أن يتم خلال هذه الفترة، غير أنهم أشاروا إلى أن بعض الشباب يرغبون في ذلك.

ومنذ الإطاحة بمرسي، وجماعته من الحكم، في صيف عام 2013، بعد عام واحد من وصولهم إليه، طالب كثيرون الجماعة والقائمين عليها بإجراء مراجعات على غرار ما قامت به الجماعة الإسلامية في التسعينيات، غير أن تلك المطالب لم تلق آذانًا صاغية حتى اليوم، غير أنها تجددت عقب وفاة الرئيس المعزول.

وتوفى «مرسي»، الأسبوع الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية «التخابر»، حيث طلب من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على إثرها، عن عمر يناهز الـ67 عامًا.

سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والقيادي السابق بالجماعة، قال إنه من المستحيل أن تجري جماعة الإخوان أية مراجعات، والدليل لقاء محمود حسين الأمين العام للجماعة مع الإعلامي محمد ناصر والذي تحدث خلاله عن أنهم لم يخطئوا وأنهم اتخذوا القرارات الصحيحة التي لولاها لسالت دماء كثيرة.

وخلال تصريحه لـ«المصريون»، أضاف «عيد»، أن قيادات الجماعة لن تقوم بهذه الخطوة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنهم يتشبثون بأفكارهم ومعتقداتهم القديمة التي من الصعب تغييرها أو التراجع عنها بسهولة، غير أنه قال إن بعض الشباب المقيمين بالخارج وكذلك المسجونين يريدون إجراء مراجعات.

ونوه بأنه سمع خلال الأيام الماضية أن هناك بعض الشباب يريدون إجراء مراجعات، لكنه اعتبرها مجرد موائمات ومحاولة للتوافق مع الدولة وليست محاولة حقيقية لمراجعة الأفكار ونقدها.

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أوضح أن المراجعات لا تكون حقيقية، حيث إنها عبارة عن تراجع من مربع العنف المادي إلى العنف الفكري الذي ينتج عنه العنف المادي فيما بعد.

وشدد القيادي السابق بالجماعة على أن المراجعات مسألة صعبة وليست أمرًا هينًا كما يعتقد البعض، حيث إنه من الصعب أن يتخلى شخص قضى في التنظيم عشرين عامًا عن أفكاره التي يعتنقها ويورثها للآخرين، وبالتالي إذا تمت مراجعات فتكون مجرد موائمات وتوافق مع الدولة.

أما، الدكتور خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، قال إن موت مرسي لن يكون سببًا في إجراء الجماعة مراجعات فكرية، حيث إن ذلك مستبعد وبحاجة لظروف أخرى.

وأضاف «الزعفراني»، لـ«المصريون»، أنه من الوارد أن تجري الجماعة الفترة المقبلة مراجعات سياسية فقط؛ من أجل الحفاظ على الجماعة، مؤكدًا أن أهم شيء عندها الآن المحافظة على التنظيم.

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لفت إلى هناك اتصالات تجري بين مساعدي محمود حسين وبعض الجهات في مصر؛ من أجل ذلك، ما يعني أن إجراء مراجعات سياسية ممكن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وفي نوفمبر 2016، ألغت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وتدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

ومحمد مرسي من مواليد أغسطس عام 1951، واسمه الكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتولى رئاسة مصر في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير من العام 2011، ليكون الرئيس الخامس لمصر.

كان يعمل أستاذًا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2012 بعد ترشحه عن جماعة الإخوان.

وتولى مهام منصبه في 30 يونيو من العام 2012، وجرى عزله في 3 يوليو من العام 2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به، وجرت محاكمته في عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن.