» صاروخية «البلايلي» تقود الجزائر للفوز على السنغال

27 يونيو 2019 - 09:49 م

فاز منتخب الجزائر على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019.

حسم التعادل الشوط الأول من المباراة، إذ كان المنتخب السنغالى الأكثر فرضا للسيطرة على الكرة، بفضل التحركات الرائعة من جانب نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانى، التى أزعجت كثيرا دفاع منتخب الجزائر .

وشهدت أول 25 دقيقة إشهار 3 بطاقات لنجوم الفريقين، بواقع بطاقة صفراء للاعب من السنغال لشيخو كوياتى وبطاقتين للجزائر لجمال بلعمرى ويوسف عطال .

وفى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، نشط المنتخب الجزائرى، وهدد مرمى منتخب أسود التيرانجا عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح .

وفى الشوط الثانى نجح يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسي فى تسجيل هدف فوز منتخب محاربى الصحراء بالمباراة، فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، مستغلا كرة عرضية من النجم رياض محرز، ليسددها بقوة فى شباك أسود التيرانجا .

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب السنغال عند 3 نقاط فى المركز الثانى، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة بين منتخبى تنزانيا وكينيا فى العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الدفاع الجوى ".