  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
حريق العتبة

حريق العتبة.. هل يكون الأخير؟

الدولار

مفاجأة.. الدولار بـ10 جنيهات في هذا الموعد

أرشيفية

بعد وفاة «مرسي».. هل تُجري «الإخوان» مراجعات؟

مجدي عبدالغني وعمرو وردة

تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

أرشيفية

احذر.. التجار يجهزون «الفخ»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

أبومازن

أقوى تعليق من الرئيس الفلسطيني على مؤتمر البحرين

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

الداعية السعودي ، خالد المصلح

فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية

صاروخية «البلايلي» تقود الجزائر للفوز على السنغال

الرياضة

السنغال
السنغال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كوليبالي»: الجزائر أقوى منافسينا في مجموعتنا

#

وديًا.. السنغال يهزم نيجيريا بهدف «إدريسا جاي»

#

«بلماضي»: الجزائر خارج المرشحين للفوز بـ«كان 2019»

#

مدافع الجزائر: لن نتنازل عن التتويج ببطولة أمم أفريقيا

الجزائر

المصريون

السنغال

فاز منتخب الجزائر على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019.

حسم التعادل الشوط الأول من المباراة، إذ كان المنتخب السنغالى الأكثر فرضا للسيطرة على الكرة، بفضل التحركات الرائعة من جانب نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانى، التى أزعجت كثيرا دفاع منتخب الجزائر .

وشهدت أول 25 دقيقة إشهار 3 بطاقات لنجوم الفريقين، بواقع بطاقة صفراء للاعب من السنغال لشيخو كوياتى وبطاقتين للجزائر لجمال بلعمرى ويوسف عطال .

وفى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، نشط المنتخب الجزائرى، وهدد مرمى منتخب أسود التيرانجا عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح .

وفى الشوط الثانى نجح يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسي فى تسجيل هدف فوز منتخب محاربى الصحراء بالمباراة، فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، مستغلا كرة عرضية من النجم رياض محرز، ليسددها بقوة فى شباك أسود التيرانجا .

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب السنغال عند 3 نقاط فى المركز الثانى، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة بين منتخبى تنزانيا وكينيا فى العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الدفاع الجوى ". 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة كينيا وتنزانيا
» «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجيري تونس
» «ماني»: أتمنى مواجهة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا
» الأحد.. فتح الحدائق بالمجان للمواطنين
» صاروخية «البلايلي» تقود الجزائر للفوز على السنغال
» تقتل طفلها بأمر الشيطان !
» انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الطالبية
» الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» «تذكرتى» تحدد آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا
» نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء
» فيديو.. داعية يطالب باختصار خطبة الجمعة لـ5 دقائق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة