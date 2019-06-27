» «ماني»: أتمنى مواجهة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا

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المصريون

امم افريقيا

السنغال

مانى

أعرب ساديو مانى، جناح فريق ليفربول الأنجليزى ومنتخب السنغال، عن أمنيته بمواجهة مصر الذى يتواجد ضمن صفوفه زميله محمد صلاح بالفريق الأنجليزى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية .

وأضاف ساديو مانى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "ime sports t" أن مباراة اليوم أمام المنتخب الجزائرى شهدت صعوبة بالغه وأن زملائه فى المنتخب السنغالى قاموا ببذل أقصى مجهود لهم ولكن لم يكتب لهم التوفيق فى إحراز الأهداف . 

حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة .


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