  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
الدولار

"الدولار هيبقى بـ 5 جنيه في هذا التوقيت"

الدكتور أحمد عكاشة

"عكاشة": لا علاقة بين الأمراض والحسد والعلاج الديني خادع

حريق العتبة

حريق العتبة.. هل يكون الأخير؟

الدولار

مفاجأة.. الدولار بـ10 جنيهات في هذا الموعد

أرشيفية

بعد وفاة «مرسي».. هل تُجري «الإخوان» مراجعات؟

مجدي عبدالغني وعمرو وردة

تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

أرشيفية

احذر.. التجار يجهزون «الفخ»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

تونس: الأخبار المغلوطة عن صحة السبسي استهداف لأمننا القومي

عرب وعالم

السبسي
السبسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

توقيع اتفاق تحالف بين حركتي "نداء تونس" و"مشروع تونس"

#

التفاصيل الكاملة لعملية الثأر لشهداء "حادث العريش"

#

الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

#

تونس: السيسي يغيب عن القمة العربية

رأت الرئاسة التونسية، الخميس، في الأخبار "المغلوطة" المتداولة حول وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، "استهدافا للأمن القومي" للبلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الرئاسة، سعيدة قراش، لإذاعة محلية خاصة.
وقالت قراش إن "من يروج هذه الأخبار يستهدف الأمن القومي التونسي"، معتبرة أن في ذلك "تعدّ على استقرار" البلاد.
ورفضت قراش تسمية "وسائل الإعلام الأجنبية" التي قالت إنها بثت الخبر، إلا أن نشطاء عبر موقع "فيسبوك"، نشروا مقطع فيديو لبرنامج بثته، ظهر الخميس، قناة عربية، أعلنت خلاله وفاة السبسي.
وجدّدت قراش التأكيد على أن الوضع الصحي للرئيس "مستقر"، وأنه "يتلقى العلاج حاليا".
وفي سياق متصل، نفت قراش أن تكون تونس تعاني من شغور مؤقت في منصب الرئيس.
وقالت إن الاجتماع الطارئ الذي عقده البرلمان، قبل ساعات، "لا علاقة له بالأمر (صحة الرئيس)، بل كان حول العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة صبيحة اليوم".
واعتبرت قراش أن الحديث عن حالة شغور "سابق لأوانه"، موضحة أنه "لا يوجد فراغ قانوني في هذا الموضوع، حيث أن كل المسائل مضبوطة بالدستور والقانون".
وفي وقت سابق الخميس، استهدفت العاصمة التونسية بتفجيرين انتحاريين متتاليين، أسفرا عن مقتل أمني وإصابة 9 أشخصا، فيما لم تتبن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العمليتين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. عراقيون يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد
» تطورات جديدة في واقعة "فتاة الموتوسيكل" بالإسكندرية
» ماذا قال البرلمان التونسي عن "الشغور الرئاسي"؟
» هذا ما قاله رئيس الأركان الجزائري عن الرئيس القادم
» قيادي بـ"حماس": سنفشل أي صفقة تمس حقوق الفلسطينيين
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس
» أقوى تعليق من الرئيس الفلسطيني على مؤتمر البحرين
» فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية
» نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء
» «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجيري تونس
» «ماني»: أتمنى مواجهة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة