العراق.. قتيل و10 جرحى في تفجيرين منفصلين بكركوك

27 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، في انفجارين منفصلين، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، اطلعت عليه الأناضول، أن عملا إرهابيا وقع "بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين (حافلتين) في منطقة رأس الجسر، والأخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بكركوك".

وأضاف البيان، أن التفجيرين أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.



وتتكرر هجمات مسلحي تنظيم "داعش" في المناطق الواقعة جنوب غربي محافظة كركوك وصولاً إلى حدود محافظتي صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، حيث تعرف المنطقة بين المحافظات الثلاثة بـ"مثلث الموت".



وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون أول 2017، النصر على "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

