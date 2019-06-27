» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

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استشهد شاب فلسطيني، مساء الخميس، برصاص قوات إسرائيلية، في بلدة العيساوية شمالي مدينة القدس المحتلة. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الشاب محمد سمير عبيد (20 عاماً)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة العيساوية".‎ 
واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في حي عبيد بالبلدة، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وبشكل مكثف، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، أحدهما استشهد لاحقا (عبيد)، وفق شهود عيان.
ومساء الخميس، شارك أهالي العيساوية في وقفة احتجاجية، ضد الاقتحامات اليومية للجيش والشرطة الإسرائيلية، وللتنديد بإخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في البلدة العيساوية لإقامة حديقة "تلمودية".‎

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