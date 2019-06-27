تعليق ناري لـ مجدي عبدالغني على واقعة عمرو وردة

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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

المصريون ـ متابعات

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علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر بعد استبعاده من معسكر الفراعنة بقرار من هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية.
وأوضح مجدي عبدالغني، خلال مداخلة ببرنامج «راديو إنيرجي»: «لا أعلم تفاصيل الجلسة التي جمعت بين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب والجهاز المعاون واللاعبين وهاني أبوريدة».
وقال عبد الغني: «فيديو وردة قديم فعلًا ولم يحدث في المعسكر، وأنا كرئيس جمعية اللاعبين المحترفين سأساند اللاعب، وسأعطي الفيديو لبعض المتخصصين ليتأكدوا من صحته، وبالصدفة أحد المشجعين أرسل لي بعض الأدلة في الشات الخاص بينه وبين الفتاة تثبت أن المحادثة مفبركة».
وتابع: «لابد من التحري من قبل إلقاء التهم، حتى المحكوم عليه بالإعدام يبحث دائمًا القاضي عن مبرر لجريمته حتى لا يعدم».
ولفت عضو اتحاد الكرة إلى أن «اللاعبون كلهم متضامنون مع وردة، وهذا يدل على أنه ملتزم والكل على قلب رجل واحد وسنحقق البطولة بالرجولة».
وأضاف: «أنا أؤيد أن يأخذ اللاعب فرصة أخرى وألا نقضي على مستقبله الكروي تمامًا».
واختتم عبدالغني تصريحاته بالقول إن «نتيجة مباراة أمس والصعود أمر جيد جدًا، ما زال منتخب مصر مستواه في ارتفاع، ومحمود تريزيجيه يقدم مستوى رائعًا، طارق حامد رجولة، أحمد حجازي ومحمود علاء حصن منيع، وهناك لاعبون مستواهم يرتفع». مضيفا "أتمنى أن يشارك أحمد علي بدلًا من مروان محسن، وأيمن منصور بدلًا من أيمن أشرف، ونبيل دونجا على حساب محمد النني لإراحتهم".

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