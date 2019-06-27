"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين في تونس

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية، صباح الخميس، وأسفرا عن شهيد وعدد من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنيين.



وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين، مؤكدًا أن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع الجمهورية التونسية رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معبرًا عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسي لمواجهة الإرهاب، وثقته بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة وأمن وسلامة تونس.

