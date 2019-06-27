"الدولار هيبقى بـ 5 جنيه في هذا التوقيت"

27 يونيو 2019 - 11:39 م

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تحقق تقدما اقتصاديا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 8 مليارات دولار.



وأضاف «عكاشة»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحياة اليوم»، أن الصادرات المصرية زادت بقيمة 222 مليون دولار، متوقعا أن يصل الدولار لـ5 جنيهات بحلول عام 2020، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.

