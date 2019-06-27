بوتين: آمل ألا يحدث صراع بين القوى النووية

27 يونيو 2019 - 11:50 م

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في تجنب ما وصفه بالصراع بين القوى النووية.



وقال «بوتين»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، عشية قمة مجموعة الـ20: «أنا لا أتحدث هنا فقط عن روسيا».



وأضاف أنه على وجه الخصوص هناك احتمال لنزاع مسلح واسع النطاق بين الهند وباكستان، مشيرًا إلى أن كلتا الدولتين تمتلك أسلحة نووية.

