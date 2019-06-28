» أستاذ طب نفسي يفجر مفاجأة مدوية عن "الحشيش"

28 يونيو 2019 - 12:16 ص

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن القلق والاكتئاب الأكثر انتشارًا بين المصريين، كاشفًا أن هناك قلقًا طبيعيًا يشعر به الإنسان في مواقف مختلفة، سواء الحصول على وظيفة جديدة أو خوض مرحلة ارتباط وغيرهما من المواقف المشابهة.



وتابع عكاشة، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحشيش يؤثر على الخلايا العصبية ويدمر العقل والذاكرة والعاطفة والتعلم والرضا النفسي ويجعل الشخص مصابًا باللامبالاة.



وكشف أن الحشيش يقتل الحيوانات المنوية ولا يوجد علاج، موضحًا أن تعريف مرض الإدمان هو مرض عمري دماغي قابل للانتكاس في مراكز التحفيز والمكافأة والذاكرة والتعلم والحواس في المخ.

