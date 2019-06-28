توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن ميريام فارس

28 يونيو 2019 - 12:29 ص

فجرالإعلامي توفيق عكاشة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن ميريام فارس كانت تعمل مندوبة مبيعات في ألمانيا، وعندما جاءت لمصر قامت بالغناء.



وعلق "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على تطاول ميريام فارس على مصر، قائلًا: "انا مكنتش أعرف إن في مطربة بالاسم ده، انتي مين عشان تقولي مصر مش قادرة تقدر تدفع مرتبك، هو إنتي شغالة مندوبة مبيعات".

