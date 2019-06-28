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البحرين تستدعي سفيرها لدى العراق لهذا السبب

عرب وعالم

وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة

المصريون ووكالات

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استدعت الخارجية البحرينية، الخميس، سفيرها لدى العراق، على خلفية اقتحام مبنى السفارة في العاصمة بغداد من قبل محتجين.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم متظاهرون عراقيون، مبنى السفارة البحرينية في بغداد، احتجاجا على استضافة "مؤتمر المنامة".
وردًا على ذلك، قالت الخارجية البحرينية في بيان إنها "تستنكر الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية". ‏
وقررت وفق البيان، استدعاء سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي للتشاور.
وحملت المنامة، الحكومة العراقية "المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق وجميع العاملين فيهما".
وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أن عشرات المتظاهرين أضرموا النيران في العلم الإسرائيلي في ساحة السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بالدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتبروه "استهدافا مباشرا للقضية الفلسطينية".
ويومي الثلاثاء والأربعاء، انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار. 

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