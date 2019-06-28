» شاشتا عرض للترويج لمصر في المعرض الاقتصادي الصيني

28 يونيو 2019 - 10:13 ص

افتتحت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصري المشارك في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول، والذي تحضره الوزيرة ممثلة لجمهورية مصر العربية، والذي افتتح أمس ويستمر حتي غدا 29 يونيو في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية، وحضر الافتتاح السفير أسامة المجدوب سفير مصر في الصين.

ورحبت الوزيرة بالعارضين، وأشارت الى أهمية المعرض الذي يعد فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين ومع الدول الافريقية في مجالات التنمية المختلفة، في الاستثمار والزراعة والتجارة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، وخاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، مؤكدة على أن أهمية المعرض تأتي أيضا من وجود شركات القطاع الخاص والبنوك، الى جانب الجهات الحكومية من مصر والصين والدول الافريقية، الأمر الذي من شأنه ان يفتح افاقا جديدة للتعاون على كافة المستويات.

وقامت الوزيرة بجولة داخل المكان الذي تم تخصيصه لشركات القطاع الخاص، وقدموا للوزيرة عرضا للمنتجات التي يعرضونها، ومنها الموالح والتمر والأسماك والمأكولات البحرية والنباتات الطبية والعطرية والمأكولات الغذائية والحرف اليدوية المصنوعة بأيدي مصرية، وأشاروا الى أن المعرض يعد فرصة جيدة لإقامة شراكات جديدة مع الصين والدول الافريقية.

ومن جانبه أكد السفير أسامة المجدوب سفير مصر في الصين على أهمية المعرض، مشيرا الى أن هذا المعرض يترجم سياسة الصين الجديدة وانفتاحها على العالم وخاصة الدول الافريقية وفي قلبها مصر.

وقال أن دولة الصين أصبحت الآن اكثر انفتاحا ولم تكن مثل هذه المعارض تُقام بهذا الشكل من قبل، مما يعزز من الدور الصيني المتنامي في أفريقيا، ويتجاوز الاستثمار في البنية الأساسية لتعزيز التعاون في مجالات كثيرة مثل التجارة والصناعة مع الدول الافريقية وتمكين هذه الدول من النفاذ للسوق الصيني.

وقال اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية إن مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المعرض تأتي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وتعزيز سبل الشراكة مع الشركات الصينية والإفريقية وخلق مسارات جديدة للتعاون مع الدول المشاركة في هذا المعرض، مؤكدا على حرص المنطقة الاقتصادية برئاسة الفريق مهاب مميش على ضرورة تواجد المنطقة في كل المعارض الخاصة بالاستثمار باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل نهضتها.

وأضاف اللواء شعبان أن المنطقة الاقتصادية من الشراكات الناجحة بين الصين ومصر لتواجد عدد كبير من الاستثمارات الصينية في المنطقة مثل شركة تيدا أكبر مطور صناعي في المنطقة الجنوبية وشركة جوشي مصر لصناعة الف،ايبر جلاس وشركة شاندونج ريوي لصناعة المنسوجات وشركة دايون ،كما تعد المنطقة بوابة لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد اللواء محمد شعبان على جاذبية المنطقة الاقتصادية وتوافر وتنوع فرص الاستثمار في مناطقها الأربع وموانئها الستة ومنافستها للمناطق الاقتصادية حول العالم بحكم حوافزها وإعفاءاتها الضريبية والجمركية وسهولة أداء الأعمال فيها من خلال مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى أهمية المعرض، وقالت أن وزارة الزراعة تشارك بمنتجات زراعية، ومنتجات زراعية مصنعة، كما تعرض الوزارة فرص الاستثمار في المليون ونصف فدان، وفي الإنتاج الداجني والأسماك، وفرص الاستثمار في الزراعة المتكاملة في المناطق الصحراوية بداية من الزراعة الى التصنيع أي في كل حلقات الإنتاج، وأضافت أن الوزارة تعرض الخبرات المصرية ، والتعاون مع الصين خلال المعرض، وأكدت أن الوزارة تبشر العارضين أن الاتفاق مع الصين على دخول التمور والبلح الى الصين قد انتهى فنيا والتوقيع قريبا.

وأوضح السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة أن الجناح المصري نظمته الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض، وتم تخصيص مكان لكل منها بالجناح، وهي وزارات السياحة متمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والزراعة، والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح أيضا أن هناك اهتمام خاص بمصر من الجانب الصيني، ويتضح ذلك من خلال فعاليات المعرض التى تركز على أهمية مصر بصفتها بوابة العبور لأفريقيا، وأن الجانب الصينى يسعى لتنمية وتعزيز العلاقات المصرية على المستوى الاقتصادى والتجارى فى ظل قوة العلاقات السياسية بين البلدين، مضيفا أنه سيشارك خلال المعرض في منتدى الاعمال؛ وذلك بهدف تنمية الصادرات ودعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر، وجعل مصر محطة للتصدير للدول الافريقية التي تجمع بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.

وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الصين من أهم شركاء الاستثمار بالنسبة لمصر، مشيرا الي زيادة أعداد الشركات الصينية الكبرى للاستثمار في مصر، مضيفا ان الهيئة تعمل علي الترويج لفرص التعاون مع الصين في اغلب القطاعات المستهدفة.

وقد تم تخصيص شاشتين كبيرتين عند مداخل الجناح المصري يُعرض عليهما الفيلم الترويجي "هي دي مصر" This is Egypt ، وفيلما عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم تخصيص شاشة لكل المشاركين في الجناح لعرض مواد ترويجية.

كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات المصرية المصدرة للسوق الصيني والمشاركة في المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة التي تلقى رواجا في السوق الصيني، كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات لعقد لقاءات مع الشركات الصينية والأفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون بينهم.

وحرصت الحكومة المصرية على أن يتم تمثيل القطاع المالي في الجناح المصرى بمشاركة عدد من البنوك المصرية وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات.

كما أن الجناح به تمثيلا لبعض الكيانات التصديرية منها جمعية رجال الأعمال والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والحراريات.