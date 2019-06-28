شاهد.. تامر أمين يهاجم لاعبي المنتخب لهذا السبب

28 يونيو 2019 - 10:14 ص

هاجم الإعلامي تامر أمين ، لاعبي المنتخب الوطني منتقدا أداءه الذي ظهروا به خلال مباراة مصر و الكونغو ، واصفا إياه بالاداء الباهت .

وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، بأن اللاعب محمد النني كان أدائه دون المستوي خلال المباراة ، منتقدا أيضا أداء اللاعب عبدالله السعيد.

وقال "أمين"، :" الكونغو إمبارح خلال المباراة كان "فأغشيناهم فهم لا يبصرون" ، فيه قلق مشروع علي منتخبنا ، وأنا مستصعب أننا ناخد البطولة بالأداء ده".

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