"عكاشة" يحرج مخرج برنامجه.. والسبب ميريام فارس

إيمان هاني
أحرج الإعلامي توفيق عكاشة ، مخرج برنامجه علي الهواء ، بسبب طلب الأخير أن يعلق علي تجاوز الفنانة اللبنانية ميريام فارس بحق مصر.
وقال "عكاشة " ، من خلال برنامج "مصر النهاردة"، المذاع علي فضائية " الحياة "، :" إحنا مالنا بيها يا عز ، ما اللي يهري يهري ، واللي ينكت ينكت".
وأضاف "عكاشة " ، قائلا :" ميريام فارس تيجي إيه ف حكيم بلبل الشرق، عمل شغل في إفتتاح كأس الأمم الإفريقية ، بحييه تحيه خاصه لانه بحق يعكس أن مصر تنجب دائما من يعتلون عرش الفن و الثقافة في المنطقة".
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