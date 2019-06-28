مشاركة الرئيس بقمة العشرين ترفع التبادل التجاري لـ 100 مليار دولار

28 يونيو 2019 - 10:32 ص

قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، المقرر تنظيمها باليابان اليوم، فرصة رفع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين الي 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وأنها ستحقق انعكاسًا إيجابيًا كبيرًا على العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وخاصة مع المستثمرين اليابانيين.

وأوضح في تصريحات صحفية أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة، بلغ 66.8 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 57.2 مليار خلال عام 2017.

وأشار إلي أن زيارة الرئيس تشجع المستثمرين للمجيئ لمصر، مع ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة في المشروعات القومية، وأن العلاقات الاقتصادية مع اليابان بشكل خاص تطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة

وقال الديب: إن القيادة السياسية تشجع الاستثمار والمستثمرين علي العمل بمصر، وتعمل على إزالة العقبات والمشاكل التي قد تواجههم، مشيرا الي أن الزيارة تمثل فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع مسئولي دول المجموعة البالغين 19 عضوا إضافة للإتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجاربهم، كما تمثل فرصة للترويج للاستثمار بمصر، وأن وجود مصر في هذا المحفل العالمي تمثيلاً عن إفريقيا، سيعمل علي تعزيز دور مصر افريقيا ودوليا.

وطالب بتشكل لجنة حكومية تتبع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية التي توقع في القمة وغيرها من القمم.