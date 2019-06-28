» بالصور.. احتفال فاضح للاعبات كأس العالم بفرنسا

28 يونيو 2019 - 10:37 ص

تبادلت لاعبتان في فريقين خصمين قبلة على الملأ فى مشهد مثير خلال مباريات الربع النهائي لكأس العالم في كرة القدم للسيدات في فرنسا.

وتظهر في الصورة لاعبة المنتخب الوطني السويدي ماجدة إريكسون وهي تهنئ "شريكتها" لاعبة المنتخب الدنماركي بيرنيل هاردر بالانتصار على المنتخب الكندي والترشح إلى ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في هذه الأيام في فرنسا.

ذكر أن لاعبة الفريق الوطني السويدي سيتعين عليها اللعب ضد صديقتها والانتصار عليها في المباراة التي ستجمع منتخبيهما في مرحلة التصفيات.