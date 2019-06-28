  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
مغنية بريطانية

صديقة الأمير هاري.. فاجأت الجميع بارتداء النقاب

عمرو وردة

قرار نهائي بشأن استكمال عمرو وردة مع المنتخب

عمرو وردة

داعية إسلامي لـ"وردة": "بالتوفيق يا بطل عايزينك تبهرنا"

وردة

تعليق جريء من "السقا" على أزمة "وردة"

صورة الفنانة

فنانة شهيرة تنشر صورتها من داخل المستشفى: "ادعولي"

الدكتورة غادة والى

"التضامن": 542 حالة طلاق يوميًا

خاشقجي

سر تحذير "خاشقجي" لصحفي مغربي كبير قبل اعتقاله

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يحرج مخرج برنامجه.. والسبب ميريام فارس

الإعلامي تامر أمين

شاهد.. تامر أمين يهاجم لاعبي المنتخب لهذا السبب

الهرم

بالصور.. حريق هائل يلتهم معرضًا ومدينة ملاهٍ بالهرم

بالصور.. احتفال فاضح للاعبات كأس العالم بفرنسا

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

#

قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم للقارات

احتفال

قبلة

سويد

تبادلت لاعبتان في فريقين خصمين قبلة على الملأ فى مشهد مثير خلال مباريات الربع النهائي لكأس العالم في كرة القدم للسيدات في فرنسا.

وتظهر في الصورة لاعبة المنتخب الوطني السويدي ماجدة إريكسون وهي تهنئ "شريكتها" لاعبة المنتخب الدنماركي بيرنيل هاردر بالانتصار على المنتخب الكندي والترشح إلى ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في هذه الأيام في فرنسا.

ذكر أن لاعبة الفريق الوطني السويدي سيتعين عليها اللعب ضد صديقتها والانتصار عليها في المباراة التي ستجمع منتخبيهما في مرحلة التصفيات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "حلق" شعر امرأتين عقابًا على مقاومة الاغتصاب
» إعدام الداعشيين قاتلي السائحتين الأوروبيتين
» رئيس "الكاف" ينعى ضحايا مدغشقر
» سر حضور نجم برشلونة مباراة الجزائر والسنغال من المدرجات
» بالصور.. احتفال فاضح للاعبات كأس العالم بفرنسا
» الصين تبدأ العمل فى القطار المغناطيسي
» أحمد عكاشة: "مفيش حاجة اسمها مس وسحر وأرواح"
» تركيا تقصف مواقع للجيش السورى
» شاشتا عرض للترويج لمصر في المعرض الاقتصادي الصيني
» السيسي يلتقي رئيسي وزراء إيطاليا والهند على هامش قمة العشرين
» اعتقال العشرات بالعراق بعد الاعتداء على سفارة البحرين

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة