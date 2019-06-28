تعليق جريء من "السقا" على أزمة "وردة"

28 يونيو 2019 - 11:30 ص

علق الفنان أحمد السقا على الجدل الدائر حول عمرو وردة لاعب منتخب مصر، بعد استبعاده من معسكر المنتخب على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي.

وقال السقا في مقابلة مع إذاعة "نجوم إف إم": "وردة شاب صغير ومن الوارد أن يخطئ"، متابعًا: "كل ابن أدم خطاء والمسامح كريم.. أنا اللي زعلني في الموضوع ده حاجة واحدة بس هي فض الستر، فقط لا غير".

وأشار السقا إلى أن "عمرو شاب صغير في بداية حياته ومن الوارد أن يخطئ، لكن الله غفور رحيم في الوقت ذاته".

وأضاف: "سمعت أنهم ادولوا عقوبة ماتش واحد وهيرجع يلعب.. اعتقد إنه هيعمل أحسن ماتش لعبه في حياته لو ده حصل.. أتمنى أنه يلعب الماتش الجاي ده. هيبقا أحسن ماتش لعبه في حياته اللي فاتت واللي جاية".

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن التراجع عن قرار استبعاد وردة، من معسكر "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية، بعد قرار سابق باستبعاده على خلفية اتهامه بالتحرش.

واستبعد وردة من معسكر منتخب مصر بعد أن وجهت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا، اتهامًا للاعب منتخب مصر، بمحاولته التحرش بها، عن طريق بعض المراسلات على "إنستجرام".

ونشرت الفتاة المكسيكية على حسابها في "تويتر" نص المحادثات التي جمعتها باللاعب المصري، على "إنستجرام"، كما نشرت مقاطع صوتية ومقطع فيديو فاضح، ادعت أنه للاعب.

لكن لاعبي المنتخب أعربوا عن مساندتهم لوردة عقب استبعاده، في الوقت الذي أصدر فيه اللاعب بيانًا مصورًا أعرب فيه عن أسفه لما حدث، وتعهد بأنه لن يثير المشاكل في المستقبل.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم العدول عن قرار استبعاد "وردة" من معسكر المنتخب المصري، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول القرار.



