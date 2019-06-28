داعية إسلامي لـ"وردة": "بالتوفيق يا بطل عايزينك تبهرنا"

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التوفيق

استنكر الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، حملة الهجوم التي شنت على لاعب المنتخب المصري "عمرو وردة"، عقب تسريب فيديوهات مسيئة له.

وكتب "رشدي"، على حسابه في "تويتر": "كلنا مذنبون..ولولا ستر الله لهلكنا، ولا داعي لذبح المخطئ طالما اعتذرَ، ولا داعي لادعاء المثالية والفضيلة فكلنا مَليئون بالمعايبِ".

وأضاف "رشدي": " لا نُهَوِّنُ من أي معصيةٍ، لكنَّ الانتقام من الناس وقتَ ضعفِهم لا يليق.. أنا معرفوش شخصياً، لكن الكسرة وحشة.. بالتوفيق يا بطل، عايزينك أداء يبهرنا".

يذكر أن وردة كان قد ظهر في بيان مصور، معتذرا عما صدر منه قائلا: "أنا بعتذر على اللى حصل مني واعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبين، وأى حد زعلان مني مضايقش منى وأى حد أنا ضايقته قبل كده مضايقش منى انا اسف" .

وأضاف: "أتعهد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة ..كل حاجة هتبقى كويسة ومش هعمل أى حاجة تضايق أى حد مني.. أنا أسف مرة تانية".



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