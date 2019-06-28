» أحمد عكاشة: "مفيش حاجة اسمها مس وسحر وأرواح"

28 يونيو 2019 - 11:41 ص

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أنه علميا لا يوجد سحر ومس وأروح متلبسة والعلم ينفي ذلك في العالم والعلاج الديني خادع.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"،المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا علاقة بين الأمراض والحسد، كاشفا أن العلاج الديني للأمراض النفسية خادع.

وكشف أستاذ الطب النفسي، عن أنه ساهم في انتشار مصطلح الطبيب النفساني بين الأطباء، وأنه قبل 200 عاما كانت جميع الأمراض النفسية تؤول على أنها جنون ويودع ذلك الشخص مستشفى الأمراض العقلية ولا يخرج منها لعدم وجود علاج.

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