  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
بالفيديو.. ميلان يعود لنغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

استبعاد نادِ شهير من البطولات الأوروبية

المسلحة

ضبط 1.185 مليون قرص و4 أطنان مخدرات

ترامب وبن سلمان

شاهد.. طلب غريب لترامب من بن سلمان في قمة العشرين

الرجعان

تفاصيل مثيرة في أشهر قضية اختلاس بالكويت

علاء

"ميدو" يوجه الشكر لنجلي مبارك: "ولاد الأصول"

الرئيس السيسي

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

العدل

"العدل" يوجه رسالة قاسية لـ"شلبي": احترم الشاشة

مجلس النواب

6 توصيات برلمانية للحكومة لزيادة موارد الدولة

ارشيف

بسبب الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في دولة أوروبية

ترامب

بالفيديو.. طلب غير متوقع لترامب من بوتين

أول تعليق لـ "ميدو" بعد وفاة والده

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يوجه الشكر لنجلي مبارك: "ولاد الأصول"

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

أول تعليق لابنة صدام عن حقيقة وفاة والدتها

وفاة

والدة

أحمد حسام ميدو

غرد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة، لأول مرة  ليوجه الشكر لكل من تقدم له بواجب العزاء في وفاة والده.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر" قائلا: "شكرا جزيلا لجميع الأهل والأصدقاء الذين قدموا لى ولاسرتى واجب العزاء فى وفاة والدى حسام وصفي رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "التمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء فى المغفور له والدى لظروف خاصة.اسالكم الفاتحة".

وتلقى "ميدو" واجب العزاء فى والده مساء أمس، وحضر العديد من النجوم الرياضة والمشاهير.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التموين تكشف موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة
» أول تعليق لـ "ميدو" بعد وفاة والده
» "ميركل" ترتعش مرة جديدة.. ما السبب؟
» إسرائيل تبعث طائرات تجسس إلى إيران
» الصين تقيم حفل استقبال على شرف الوفد المصري
» أول حالة وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا
» روسيا والصين يديرون ظهرهم لـ «الدولار»
» القبض علي حمار و احتجازه لعضه سيدة
» الاعتداء علي مضيفة طيران ..السبب صادم
» "حلق" شعر امرأتين عقابًا على مقاومة الاغتصاب
» إعدام الداعشيين قاتلي السائحتين الأوروبيتين

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة