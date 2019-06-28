وزير الدفاع التونسي يكشف سرًا عن حالة "السبسي"

28 يونيو 2019 - 02:35 م

كشف المتحدث باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس قائد السبسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع للإطمئنان على الوضع في البلاد ، مؤكدا أنه في صحة جيدة

ونقل الرئيس التونسي قايد السبسي (92 عاماً) إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنّها حادّة .

وكان قد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس الى "وعكة صحية حادة" استوجبت نقله للمستشفى، على ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان .

وقالت الرئاسة في البيان إن رئيس الجمهورية تعرض صباح الخميس 27 يونيو 2019 "إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس