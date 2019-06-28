» رئيس الوزراء الياباني لقادة العالم: "يبدو أنكم جائعون"

28 يونيو 2019 - 02:50 م

داعب رئيس الوزراء الياباني" شينزو آبي"، القادة المشاركين في القامة قائلا لهم:" يبدو أنكم جائعون دعوني اشرح لكم عن الطعام التي سوف تأكلونه".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، خلال كلمته في حفل العشاء ،اليوم الجمعة، بأن الطعام المقدم ، يهدف إلى إثراء الثقافة اليابانية والتأكيد عليها ، وكذلك على التناسق مع الطبيعة، مطالبا الحضور بالاستمتاع بالوقت لأنهم قاموا بكثير من العمل، ومشاركته في رفع كؤوس الشرب الموجودة أماماهم، ناصحا إياهم بالشرب وهم جلوس.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، أن قلعة أوساكا التي ينعقد بها قمة مجموعة العشرين، تعد مدينة ثقافية يفتخر بها اليابانيون، متمنيا من قادة الدول المشاركة بالقمة، الاستمتاع بالفن الياباني أثناء حضورهم للحفل الثقافي .

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