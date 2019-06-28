» تحذير طبي من تناول الخس في هذه الحالة

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الخس
الخس

متابعات - أمينة عبد العال

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بكتريا

المضادات الحيوية

الخس

 أكد باحثين أن هناك خطر صحي كبير يسببه الخس.

حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية. وقُدمت نتائج البحث في مؤتمر الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة في كاليفورنيا، وأشارت أنه منالصعب غسل اوراق الخس جيدا وغالبا ما تؤكل الخضر الورقية نيئة، ما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة.

ونقلت "رسيا اليوم " عن أن البحث وصُنف الأنواع المقاومة للمضادات الحيوية كواحدة من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الإنسان.

وأضاف الباحثون سلالات من طفرات بكتيريا E.coli إلى أوراق الخس، قبل إطعامها للفئران التي تلقت علاجا بالمضادات الحيوية مدة 4 أيام، وفقا لتقرير New Scientist .

وتمكنت بكتيريا E.coli من استعمار أمعاء الفئران، على الرغم من علاج المضادات الحيوية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل إلى الخضروات من خلال التربة المخصبة بالسماد العضوي، أو من المياه المستخدمة لري مزارع المحاصيل.

وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد لا تسبب عدوى فورية، إلا أن تراكمها في الجسم يمكن أن يطور مرضا يصعب علاجه.


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