» العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل شقة

28 يونيو 2019 - 04:08 م

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لحل لغز العثور علي جثة فتاة مذبوحة داخل شقة بمنطقة العمرانية.

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي منطقة العمرانية بوجود اثار دماء امام شقة مغلقة منذ فترة طويلة، انتقلت علي الفور مباحث قسم العمرانية وتبين وجود اثار دماء امام باب الشقة على سلم العقار.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن ملاك الشقة أغلقوها منذ فترة طويلة ويقيمون بمكان آخر فتم كسر باب الشقة ليتم العثور علي جثة لفتاة مذبوحة بداخلها، اضافت التحريات أنه لم يتم العثور علي تحقيق شخصية بحوزة القتيلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.