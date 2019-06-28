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القبض علي عاطل قبل ترويجه كميات من المخدرات

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القبض
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متابعات- مصطفى صابر

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الإسماعيلية

القبض علي عاطل

هروين

افيون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط ( عاطل - 62 سنة مقيم بالقصاصين بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية.

وتم ضبط المتهم بحوزته (150 جراما لمخدر الحشيش، 50 جراما لمخدر الأفيون ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية .


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