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برلماني: الدولة حققت طفرة في ملف القضاء علي العشوائيات

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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النواب

العشوائيات

الادارة المحلية

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في القضاء علي العشوائيات والتصدي للفوضي، مؤكدا أن ما حققته الدولة في هذا الملف يعتير إنجازا حقيقيا وطفرة كبيرة، مما يساعد علي تحقيق عملية التنمية وفتح مجال للاستثمار.
وأضاف "الحسيني"، في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة بأن يتم القضاء علي الفوضي والعشوائيات لتصبح مصر خلال أقرب وقت خالية من العشوائيات.  

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن الدولة تستهدف من مشروعات الإسكان التي أقامتها لساكني العشوائيات توفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين، ليعيش في مسكن ملائم، وأيضا الحفاظ علي النسق الحضاري.


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