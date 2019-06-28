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سر مقتل مسن داخل مزرعة أغنام بـ"بلبيس"

قضايا وحوادث

قتل
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متابعات- مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

الشرقية

بلبيس

مقتل مسن

نزرعة

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس من كشف غموض العثور على جثة مسن مقتولا داخل مزرعة أغنام بناحية سيكم دائرة المركز ، وتم ضبط 4 من المتهمين، وإحالتهم لنيابة بلبيس العامة للتحقيق معهم وجاري تحرير المحضر اللازم.

فيما تلقى اللواء جرير مصطفى،مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة لشخص مسن، موثق داخل مزرعة أغنام بناحية قرية سيكم، بدائرة مركز بلبيس.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز بلبيس وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ثابت م" 70 سنة، ويقيم فى مزرعة ابنته لحراستها، وأنه يوجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، حيث استعان بشقيقه من الفيوم، وشخص ثالث، وأثناء دخولهم المزرعة لسرقة الأغنام، شاهدهم المجنى عليه وتعرف على العامل، فتخلصا منه بكتم نفسه حتى فارق الحياة، وقاما سويا بسرقة مواتير مياه من المزرعة وعدد من رؤس الأغنام.

كما تبين قيام المتهمين بالاستعانة بتاجر أغنام قام بشرائها وبسائق قاد العربية أثناء واقعة السرقة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط العامل وشقيقه والتاجر الذى اشترى الأغنام وسائق السيارة، وجارى ضبط المتهم الثالث المشترك فى واقعة القتل والسرقة.

وتم التحفظ علي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم.


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