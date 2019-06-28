» اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال برعاية أممية

28 يونيو 2019 - 04:32 م

أفاد مصدر إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن تل أبيب توصلت إلى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة مع حركة "حماس" برعاية أممية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن مصدر محلي، لم تكشف عن اسمه، إنه "تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع حماس برعاية الأمم المتحدة".

وأضافت أن "الاتفاق يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من الأعمال العدائية، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة"، وفق وكالة "الأناضول".

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع، فضلا عن نقل المحروقات".

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل وقف إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة حتى إشعار آخر، بداعي استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وسبق ذلك إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي منع الصياديين في قطاع غزة من الصيد، للمبرر ذاته.

غير أن شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أعلنت، الجمعة، تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، إثر استئناف إسرائيل إدخال الوقود الخاص بالمحطة بعد توقف دام 3 أيام.

ورغم الحديث عن اتفاق تهدئة، إلا أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قال إن 4 حرائق اندلعت الجمعة في غلاف غزة، نتيجة بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ولم تعلن بعد "حماس" رسميا التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل، غير أن الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد في بيان الجمعة على أن الاحتلال لا خيار أمامه إلا تنفيذ كسر الحصار عن القطاع.

كما أعلنت "حماس" الجمعة تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.

لكن إسرائيل، بحسب الفلسطينيين، لم تلتزم بشروط التهدئة، ولم تخفف الحصار عن القطاع.