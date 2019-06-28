» مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

28 يونيو 2019 - 04:33 م

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص في المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث سير قبالة مركز أبو قرقاص ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو قرقاص بإشراف العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث لقطاع جنوب المحافظة، وتبين وقوع الحادث بالقرب من قرية بني حسن الشروق بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، كما تبين أن سيارة مجهولة صدمت الميكروباص المنكوب من الجانب الأيمن، أثناء سيره في الاتجاه من قبلي لبحري، حيث كان مستقلوه متجهين إلى محافظة القاهرة، وجميعهم من مركز منفلوط بأسيوط، وقد فرت السيارة المجهولة هاربة وجار التحري لتحديدها وضبط سائقها.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين هما: "مريم. ح" 55 عامًا، و"كوثر. ا" 39 عامًا، وتقيمان بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، كما أصيب 13 شخص بينهم 4 أطفال ورضيع، وسيدة، وجميعهم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات بأنحاء الجسم، وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وقد جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.