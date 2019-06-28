رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك

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كهربا
كهربا

خالد الشرقاوي - متابعات

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تقدم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بفسخ عقده مع الفريق.

وشهدت الساعات الماضية تطورات وتصعيد كبير من اللاعب الذي انقطعت علاقته بالنادي بشكل نهائي ويرفض الاستمرار مع الفريق.

وقام كهربا بالتقدم بشكوى إلى الجبلاية يطلب فيها بفسخ التعاقد مع الزمالك بداعي أن عقده غير قانوني الذي قام النادي بتوثيقه في يناير الماضي.

في الوقت الذي قرر فيه اللاعب التحرك بشكل آخر وإقامة دعوى قضائية ضد نادي الزمالك أيضًا تضمن كل المستندات والقضايا التي تؤكد صحة موقفه وعدم قانونية عقده مع الفريق.

وكان كهربا قد رفض الانتظام في التدريبات مع الزمالك مع بداية فترة الإعداد واستمر في تواجده بالساحل الشمالي وقضاء أجازة مع بعض أصدقائه هناك.

ويأتي تحرك كهربا والتقدم بشكوى لفسخ عقده مع الزمالك تزامنًا مع المفاوضات والاتصالات القوية من جانب إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب واستغلالهم للثغرة في عقده مع الفريق الأبيض لحسم المفاوضات لصالحهم.


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