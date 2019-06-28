ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

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متابعات- مصطفى صابر

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شاب

العمرانية

ذبح فتاة

ليلة حمراء

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالبحث عثر على جثة فتاة ملقاة داخل شقة وبها جرح ذبحى بالرقبة وكدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، من القبض على المتهم والذى تبي أن الخلاف قام بينهما على إقامة ليلة حمراء.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجنى عليها على علاقة غير شرعية مع المتهم، وأثناء تواجدهما داخل الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف على إقامة ليلة حمراء تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بذبحها، ثم فر هاربا.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها للوقوف على أسباب الواقعة، كما استمع فريق من رجال المباحث لشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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