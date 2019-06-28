اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

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اتحاد الكرة

المصريون

وردة

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولي الجبلاية تأكدوا تمامًا من عدم صحة الفيديو الفاضح المسرب الذي نشرته الفتاة المكسيكية لعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي كان أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية العربية والعالمية.

وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني، اتخذ قرار باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة المغلق الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تورطه في قضية أخلاقية، تمثلت في انتشار مقطع فيديو فاضح له نشرته فتاة مكسيكية، قبل أن يدافع اللاعب عن نفسه بزعمه أن هذا الفيديو مفبرك.

واعتذر وردة للجميع عن ما حدث خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي ، متعهدًا بانضباطه والتزامه بالفترة المقبلة، وبناء على ذلك قرر أبو ريدة، تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، بحيث يغيب عن مواجهة أوغندا المقبلة، فيما يصبح جاهزًا للمشاركة في الأدوار التالية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض ذكر اسمه اليوم الجمعة:" تأكدنا من عدم صحة الفيديو المنسوب لعمرو وردة، وهو الأمر الذي ساهم في العفو عنه وإعادته مرة أخرى لمعسكر المنتخب الوطني".

وأضاف عضو مجلس إدارة الجبلاية: "الفيديو المشين الذي نشر في حق وردة اتضح أنه مفبرك وأنه لا يمت للاعب بصلة، وذلك بعدما أرسلناه لخبير تقني أكد فبركته".

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل نظيره الأوغندي على ستاد القاهرة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.


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