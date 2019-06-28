محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية

28 يونيو 2019 - 05:07 م

انتهت أزمة صانع ألعاب منتخب مصر عمرو وردة بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بداية من دور الـ16.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تسريح عمرو وردة من معسكر المنتخب بعد تسريب فيديو للاعب، وتدخل نجوم المنتخب من أجل تخفيف العقوبة على اللاعب الشاب وهو ما تحقق في النهاية.

حيث يرى محمد صلاح أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.

وأكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصةً أن اللاعب كان ملتزمًا جدًا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي ؟

ودافع بقية اللاعبين عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعة استقرار المنتخب الوطني في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن.