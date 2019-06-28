الفتاة المكسيكية تحذر اتحاد الكرة من هذا الأمر

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وردة

الفتاة المكسيكية

أبدت "جيوفانا فال" عارضة الأزياء المكسيكية وصاحبة الفيديو الجنسي المنسوب للاعب عمرو وردة نجم المنتخب الوطني، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالتراجع عن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وكانت نشرت الفتاة المكسيكية مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه حدث في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية معها من جانب لاعب منتخب مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر، بجانب نشرها محادثات (واتس آب) بينها وبين وردة.

وكتبت عارضة الأزياء المكسيكية  ظهر اليوم الجمعة عبر حسابها الخاص على "تويتر": يسامحون متحرش جنسي بحجة أن الفيديو لم يكن وقت بطولة أمم إفريقيا 2019، ولكن هذا لا يمحو أن اللاعب قام بمضايقة عدد كبير من النساء وسيواصل القيام بذلك الفعل لأنه يعلم جيدًا أنه لا يعاقب".

وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني، اتخذ قرار باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة المغلق الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تورطه في قضية أخلاقية، تمثلت في انتشار مقطع فيديو فاضح له نشرته فتاة مكسيكية، قبل أن يدافع اللاعب عن نفسه بزعمه أن هذا الفيديو مفبرك.

واعتذر وردة للجميع، عن ما حدث خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي ، متعهدًا بانضباطه والتزامه بالفترة المقبلة، وبناء على ذلك قرر أبو ريدة، تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، بحيث يغيب عن مواجهة أوغندا المقبلة، فيما يصبح جاهزًا للمشاركة في الأدوار التالية.

وخرج أحد أعضاء اتحاد الكرة، مؤكدًا اليوم الجمعة أن الفيديو المشين الذي نشر في حق عمرو وردة اتضح أنه مفبرك وأنه لا يمت للاعب بصلة، وذلك بعدما أرسلناه لخبير تقني أكد فبركته.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل نظيره الأوغندي على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.


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