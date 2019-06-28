» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، سقوط طائرة مدنية فوق سطح منزل في ولاية "نورث كارولينا" جنوب شرقي البلاد، ما تسبب بمصرع الطيار وأحد سكان المنزل.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن السلطات المحلية أن الطائرة وهي ذات محرك واحد سقطت منتصف ليلة الخميس، في بلدة هوب ميلس، الواقعة وسط الولاية.

وأضاف المصدر أن الطيار وأحد سكان المنزل لقيا مصرعهما على الفور، فيما أصيب آخر بجروح بالغة الخطورة تم نقله إلى مستشفى مجاور.

وقالت الوكالة الأمريكية إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب سقوط الطائرة.