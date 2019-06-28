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في طنطا..إنشاء أكبر مركز في الشرق الأوسط لجراحات الكلى

قبلي وبحري

جامعة طنطا
جامعة طنطا

مصطفى صابر

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، البدء فى إنشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط متخصص فى جراحات الكلى بجامعة طنطا لخدمة محافظات الدلتا. 
وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المركز على مساحة 900 متر وسيضم طابقين لقسم أمراض الكلى والفشل الكلوى وسيجهز بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ووحدات غسيل كلوى للأطفال وطابقين للعمليات الجراحية بهما 8 غرف بنظام الكبسولات وستجهز على أعلى مستوى عالمي لإجراء الجراحات التقليدية ومناظير الكلى ومناظير المسالك البولية. 
وقال الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية: إن المركز سيضم وحدة لأبحاث أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية وقاعة للمؤتمرات العلمية، وأشار إلى أن غرف العمليات ستكون مجهزة لاستخدام الروبوت. 
أكد المشرف العسيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام موضحا أن المركز سيخدم 4 محافظات هى الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والسعة السريرية به 280 سريرا ويستهدف ام على المستشفيات الجامعية، أنه جار العمل فى وضع أساسات المركز وإجراء 600 عملية جراحية شهريا.

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