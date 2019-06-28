«ميدو» لـنجلي مبارك: «شكرًا يا ولاد الأصول»

28 يونيو 2019 - 05:54 م

وجه أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر، الشكر للعديد من ممثلي الاندية ونجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي شاركوا في عزاء والده.

وقال "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” “اشكر مسؤولي الدوله واتحاد الكرة واندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجله والمقاصةلحضور ممثليهم لتقديم واجب العزاء .

واضاف :”واشكر بشكل خاص السادة المحترمين أولاد الأصول السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك لحرصهم على الحضور لتقديم واجب العزاء في والدي رحمة الله عليه.

جدير بالذكر حسام وصفي والد ميدو عمل مدرباً لكرة القدم فى نادي مدينة نصر وهو أول من أكتشف موهبة نجله.



