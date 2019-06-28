بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا.
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عشاء
فجر
03:16
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:42
مغرب
19:08
20:38