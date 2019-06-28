العثور على جثة طفل في ترعة الملاحة بطنطا

متابعات- مصطفى صابر
تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل طافية فى مياه ترعة الملاحة بنطاق مركز طنطا؛ للتأكد من وجود شبهه جنائيه فى الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المنشاوي.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية على سطح المياه وسط هيش الزراعات بمياه ترعة الملاحة بدائرة المركز.
وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل وجار تحديد هويته.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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