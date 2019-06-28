  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

ليبيا

ليبيا.. تقدم جديد لـ«الوفاق» على قوات «حفتر» جنوبي طرابلس

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

خالد بن أحمد آل خليفة

بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

العثور على جثة طفل في ترعة الملاحة بطنطا

قضايا وحوادث

العثور على جثة غريق بكورنيش المعادى
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت

#

النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة خبير بـ«العدل»

#

العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا

#

لهذا السبب.. عامل يقتل شقيقته بشبرا

الاجهزة الامنية

مياه

طنطا

ترعة

العثور عل جثة طفل

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل طافية فى مياه ترعة الملاحة بنطاق مركز طنطا؛ للتأكد من وجود شبهه جنائيه فى الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المنشاوي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية على سطح المياه وسط هيش الزراعات بمياه ترعة الملاحة بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل وجار تحديد هويته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا
» تفاصيل حريق "سنتر الهرم".. ومفاجأة كانت بداخله

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة