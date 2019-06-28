غداً.. السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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جوتيريش يعلن موقف الأمم المتحدة من الجولان وغزة

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، مباحثات مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركته فى الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين.

كما يجري الرئيس مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين في قمة العشرين.

وأجرى الرئيس السيسى، اليوم الجمعة، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا والتي جمعت إلى جانب الرئيس كلا من رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" والرئيس السنغالي ماكي سال.

كما شارك الرئيس السيسي في القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانب الرئيس السيسي كلًا من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".


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