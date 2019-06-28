» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان

28 يونيو 2019 - 06:11 م

أأمرت نيابة حلوان بحبس 2 أمناء شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 2 آخرين، بضمان محل وظيفتهما، على خلفية تورطهم فى وفاة محجوز داخل قسم شرطة حلوان.

جاء بالتحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة أنه ورد أخطار للواء هاني جرجس، نائب، مدير أمن القاهرة، من ضباط قسم شرطة حلوان، مفاده إصابة كلآ من "محمد جلال"، 34 سنة، رقيب شرطة، ومقيم، قرية النيره، محافظة البحيرة، بسحجات بالصدر والرقبة وتمزق القميص، و"حمادة صلاح"، 34 سنة، رقيب شرطة، ومقيم قرية بسيون، الغربية، عضة أسنان بالكتف الأيمن، سحجات بالذراع الأيسر، وكدمات بكوع الذراع الأيسر والرقبة وتمزق القميص.

وكل من "وائل عثمان"، 41 سنة، أمين شرطة، ومقيم بمساكن أطلس، حلوان، و"يوسف عبد النظير"، 34 سنة، عريف شرطة، ومقيم، بالدواجن، المعصرة.

تبين أنه أثناء مرور قوة أمنية ضمت افراد الشرطة الأربعة سالفي الذكر، بمنطقة المثلث، دائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، شاهدوا سيارة ملاكي ماركة شيفورليه، لانوس، سوداء اللون، تحمل لوحات رقم "ف ر ب 673" بداخلها شخصان يقومان بشرب الخمر "بيرة" في الطريق العام.

وعندما قام فرد الشرطة بطلب تحقيق الشخصية من المتهم الأول ويدعي "وليد عبد العظيم"، 41 سنة، سائق نقل عام، فرع فم الخليج، ومقيم عمارات زينهم، السيدة زينب، موقوف عن العمل، وسبق اتهامه في عدد القضايا أرقام 9279لسنة 2016 جنح ضرب ومشاجرة، و7906لسنة 1997 ضرب ومشاجرة، السيدة زينب، أخبره بأنه يعمل أمين شرطة وقام بالتعدي عليه وعلى قوة المباحث، هو وصديقه المتهم الثاني ويدعى "سيد محمد محمد"، 37 سنة، وشهرته فروكة، عاطل ومقيم بنفس عنوان المتهم الأول، وسبق ضبطه واتهامه في القضايا أرقام 3046لسنة2016 سلاح بدون ترخيص و10549لسنة 2014 بلطجة.

مما دعى أفرد الشرطة لاستعمال القوة للسيطرة عليهما، وتم وضع القيود الحديدية في يديهم والتحفظ على السيارة ملك الأول، وباقي المضبوطات وهما 3 زجاجات بيرة، واحدة فارغة واثنين بهما نصف الزجاجة، وكذلك مجموعة من الإشاعات والتقارير الطبية، الخاصة بالمتهم الأول، صادرة من مديرية الشئون الطبية بالجيزة، لادعاء حادث سير، أسفر عن إصابته بكدمة شديدة أسفل العين اليسري، وكدمات بالوجه، وتم اقتيادهما لديوان القسم.

وفي تمام الساعة الواحدة صباحا بتاريخ 26 يونيو، الجاري، شعر المتهم الأول بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى الهدى الإسلامي، وتوفي فور وصوله، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17641لسنة 2019، وأمرت النيابة بحبس الأول والثانى 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت إخلاء سبيل الثالث والرابع بضمان وظيفتهما.